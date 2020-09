Bolsonaro diz que prática de exercícios ajuda a 'ter menos brigas em casa'

As declarações polêmicas foram feitas ao receber o Discóbolo de Ouro, símbolo da Educação Física (foto: Tv Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou durante cerimônia do Conselho Regional de Educação Física celebrada na última quarta-feira (2) que a prática de exercícios físicos ajuda a gastar menos dinheiro com saúde e a “ter menos briga em casa”. Durante o discurso ele disse ter “dois negão” em seu governo e que seu apelido no Exército era "cavalão". (sem partido) afirmou durante cerimônia docelebrada na última quarta-feira (2) que aajuda a gastar menos dinheiro com saúde e a “ter menos briga em casa”. Durante o discurso ele disse ter “dois negão” em seu governo e que seu apelido no Exército era "cavalão".

“Estimulando a prática esportiva, você está ajudando, inclusive, a gastar menos com saúde, está ajudando a ter menos briga em casa, porque, se o cara gastou as energias lá fora, chega em casa mais tranquilo. E tem menos problema, passa a ser um exemplo para a família, então a profissão nossa realmente é meritória”, afirmou o presidente.





A declaração foi feita ao receber o Discóbolo de Ouro, símbolo da Educação Física. A condecoração é a mais alta honraria entregue pelos Conselhos Regionais de Educação Física.





A homenagem foi entregue no Palácio do Planalto. Participaram, junto ao presidente, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni; André Dias de Oliveira Fernandes, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região do Rio de Janeiro; e o secretário especial do Esporte, Marcelo Magalhães.





Bolsonaro voltou a falar sobre seu “histórico de atleta”. No começo da pandemia, ele chegou a dizer que seu histórico diminuiria sua preocupação com o coronavírus. Vale relembrar, que Bolsonaro foi contaminado pela COVID-19.





“Quando se fala nessa tal da pandemia aí, que desde o começo eu apanhei muito, né? Porque eu falo que quem tem um bom preparo, está bem de saúde não tem que se preocupar, pô, é igual uma chuva. Se o cara tá com problema, qualquer chuvinha vira ali uma pneumonia e pode ter problema. Se o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos… Vocês vão chegar lá ainda, não adianta ficar rindo…”, disse.



“Dois negão”





Ao falar sobre o secretário do Esporte, Marcelo Magalhães, Bolsonaro afirmou ter “dois negão” no governo. “Entendo que, realmente, tem que ser mais valorizada essa profissão. O compromisso com vocês, já falei durante a campanha… Eu tenho dois negão: o Hélio Negão e o Marcelo Negão. Tá com ciúme, não, né Onyx? Uma pessoa extremamente competente e que pode nos auxiliar a levar essas propostas para frente”, disse o presidente.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa