Fernández sobre família Bolsonaro: 'Estão muito preocupados comigo e com a Argentina'

Durante entrevista, Fernández afirmou dizendo ainda não conhece Eduardo Bolsonaro (foto: AFP/Reprodução) presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta quinta-feira (03) que a família Bolsonaro “está muito preocupada comigo e com a Argentina”. A fala é uma resposta aos comentários do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e foi exibida durante o programa de televisão A dos voces. afirmou nesta quinta-feira (03) que a“está muito preocupada comigo e com a Argentina”. A fala é uma resposta aos comentários doe foi exibida durante o programa de televisão A dos voces.

“A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina. Não sei. Não posso dizer muito sobre o que esse senhor disse”, afirmou, ressaltando não conhecer Eduardo.





Nas redes sociais, o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou que a Argentina foi “destruída pelo governo socialista em poucos meses". De acordo com Eduardo, o presidente Bolsonaro "acertou quando previu que a situação na Argentina viraria uma calamidade”.





A postagem ainda contava com um vídeo, onde o Fernández defendeu a solidariedade em meio à pandemia do novo coronavírus. Durante discurso, ele se dirige a empresários e diz que essa é a “hora de ganhar menos”.





%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7Cada dia mais vemos que @JairBolsonaro acertou quando previa que a situação na Argentina viraria uma calamidade.



Assista estes depoimentos de cidadãos argentinos e veja como o país foi destruído por seu governo socialista em poucos meses.



*Tradução: @RGL4U e @giovannilarosa0 pic.twitter.com/xAyI3YknNN %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) September 2, 2020





No vídeo, cinco pequenos e médios empresários argentinos fazem testemunhos sobre como tiveram os seus negócios comprometidos devido à quarentena. As imagens são verdadeiras e foram exibidas pelo Todo Notícias.





No final, o vídeo volta ao presidente argentino, que dessa vez, aparece recusando-se a diminuir o seu próprio salário, a exemplo de vários outros presidentes, inclusive o próprio Jair Bolsonaro.



De acordo com os números da Universidade Johns Hopkins, com uma população estimada em pouco mais de 45 milhões de habitantes, a Argentina registrou até quarta-feira (2) 439.172 casos de COVID-19, com 9.155 mortes em decorrência da doença.



Também segundo a Johns Hopkins, o Brasil, com cerca de 212,5 milhões de habitantes, soma 3.997.865 casos de COVID-19, com 123.780 mortes contabilizadas até essa quarta-feira (2).



*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa