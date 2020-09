Governo Bolsonaro envia ao Congresso PEC com a reforma administrativa

Presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso a reforma administrativa (foto: Wikimedia Commons)

O governo do presidente(sem partido) publicou na madrugada desta quinta-feira, no Diário Oficial da União (DOU), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da, já enviada ao Congresso Nacional.A PEC enviada pelo governo só tem validade para os futuros, ou seja, aqueles que ingressarem no serviço público após a aprovação das mudanças propostas.Entre as principais mudanças propostas para votação noestá o fim da aposentadoria compulsória como alternativa para punição ao servidor infrator e, também , o fim das férias por mais de 30 dias por ano.A Secretaria-geral da Presidência vai apresentar ainda hoje os detalhes da proposta. Consta ainda da PEC publicada no DOU as seguintes propostas:• Exigência de dois anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório antes de estar investido em cargo público e começar o estágio probatório de um ano para os cargos típicos de Estado;• Exigência de classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público, entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência;• Mais limitações ao exercício de outras atividades para ocupantes de cargos típicos de Estado e menos limitações para os servidores em geral;• Vedação de redução de jornada sem redução da remuneração;• Vedação de promoções ou progressões exclusivamente por tempo de serviço;• Banimento de parcelas indenizatórias sem a caracterização de despesas diretamente decorrente do desempenho da atividade;• Vedação da incorporação de cargos em comissão ou funções de confiança à remuneração permanente;• Vedação da aposentadoria compulsória como modalidade de punição;• Vedação da redução de remuneração por motivo de redução de jornada para os cargos típicos de Estado.A medida só afeta a carreira dos futuros servidores, ou seja, não alteram o regime dos atuais servidores.