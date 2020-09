Bolsonaro pede que governadores e prefeitos liberem o comércio definitivamente

AM

O presidente passou a tarde em Eldorado, interior de São Paulo (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a insistir nesta quinta-feira (03) para que governadores e prefeitos liberem a abertura do comércio mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.



“A gente apela aos governadores, já que não tenho autoridade para tal - o Supremo Tribunal Federal me tirou essa possibilidade nessa área -, espero que governadores e prefeitos, obviamente com as suas devidas responsabilidades, abram em definitivo o comércio”, discursou o presidente na Câmara Municipal de Eldorado.



O presidente ainda citou a Organização Mundial da Saúde que para ele "não tem a menor credibilidade".





Bolsonaro foi recepcionado por diversos apoiadores. Em meio à multidão, o presidente não utilizou nenhum equipamento de proteção.

Durante a visita, o presidente lançou o projeto de uma ponte que custará R$ 15 milhões na região do Vale do Ribeira. A ponte estaiada sobre o Rio Ribeira de Iguape vai ligar dois bairros de Eldorado. As obras devem durar 36 meses.Bolsonaro foi recepcionado por diversos apoiadores. Em meio à multidão, o presidente não utilizou nenhum equipamento de proteção.





Em discurso, Bolsonaro relembrou a infância e disse estar voltando a cidade que o acolheu. Acompanhado pelo filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele foi almoçar em uma fazenda da região.





Bolsonaro deve continuar no Vale do Ribeira nesta sexta-feira (4). A previsão é que ele visite a cidade de Registro, a maior da região.



*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa