Luciano Huck sobre fala de Bolsonaro contra vacina: 'Não é hora de terraplanismo'

Luciano tem sido crítico ácido de Jair Bolsonaro (foto: Instagram/Reprodução) polêmica envolvendo uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em que afirma que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, o apresentador Luciano Huck foi até as redes sociais nesta quarta-feira (2) fazer novas críticas ao governo. De acordo com ele, este não é momento para “terraplanismo”. Huck é cotado como candidato à Presidência nas eleições de 2022. Depois daenvolvendo uma declaração do presidente(sem partido), em que afirma que “ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina”, o apresentadorfoi até as redes sociais nesta quarta-feira (2) fazer novas críticas ao governo. De acordo com ele, este não é momento para “terraplanismo”. Huck é cotado como candidato à Presidência nas eleições de 2022.





“Não dá para jogar para torcida o tempo todo. Não é hora de terraplanismo. Vacinas vão além da prevenção pessoal, são também sobre solidariedade. A ciência faz sua parte ao produzir vacinas. O estado garante o acesso. Se imunizar é cidadania. Pensar em todos é o melhor jeito de pensar em si”, escreveu o apresentador.





Huck tem sido crítico ácido de Bolsonaro. Em diversas outras oportunidades ele utilizou o Twitter para afirmar que o governo não conseguia lidar com a pandemia do novo coronavírus. Ele chegou até mesmo a chamar Bolsonaro e sua equipe de “ineficientes” . O apresentador acumula 13 milhões de seguidores na rede social em que fez as postagens.



‘Ninguém é obrigado’

Embora o governo diga que a opção é de cada um, uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 6 de fevereiro de 2020, obriga a vacinação e outras medidas profiláticas aos brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus.





De acordo com o Artigo 3º da Lei 13.979 para o “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” poderão ser tomadas as seguintes medidas: isolamento e quarentena.





Determina também a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos.