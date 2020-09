'Ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina'; não é o que diz lei assinada por Bolsonaro

Embora odiz que a opção é de cada um, uma lei assinada pelo próprio presidente6 de fevereiro de 2020,aos brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus.

COVID-19: Senadores e deputados discutem regras para distribuição da vacina no país

De acordo com o Artigo 3º da Lei 13.979 para o “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus” poderão ser tomadas as seguintes medidas: isolamento e quarentena.Determina também a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos.