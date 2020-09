Doria critica visita de Bolsonaro sem máscara a interior paulista

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou a falta do uso de máscaras pelo presidente Jair Bolsonaro e comitiva durante a visita ao município de Eldorado, no Vale do Ribeira (SP), onde o presidente encontrou a mãe. Durante o passeio pela cidade, Bolsonaro se reuniu com cerca de dez apoiadores em um bar sem que ninguém estivesse portando máscaras.



"Ele Bolsonaro, aqui em São Paulo, mais uma vez deu um mau exemplo ao não usar máscara, o que é lei e obrigatório embora a fiscalização e emissão de multa deva ser feita pela prefeitura, e deu outro mau exemplo ao estimular e participar de aglomerações, o que não deveria ocorrer", disse Doria durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.