Amor e ódio: enquete com potenciais candidatos à eleição presidencial agita a internet

Uma enquete está fazendo sucesso nas redes sociais. Com fotos de 12às, os eleitores são convidados a escolher o seu favorito e o nome em quem não votariam de jeito nenhum. Nodo jornalo post chegou a ter, em menos de 12 horas, mais de 500 comentários.

É possível escolher entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e Fernando Haddad (PT), contra quem ele disputou o segundo turno no último pleito, além de Ciro Gomes (PDT); o governador de São Paulo, João Dória (PSDB); os ex-ministros de Bolsonaro Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta (Democratas); o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que tem ganhando muitos apoiadores da esquerda; Marina Silva (Rede) e Guilherme Boulos (PSOL), candidatos em 2018; o apresentador Luciano Huck; Manuela D'Ávila (PcdoB), vice na chapa de Haddad na eleição passada; e até o governador mineiro, Romeu Zema (Novo).







Disputa eleitoral de 2022 começa, à sombra do coronavírus

A participação do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta também foi alvo de comentários. O médico, que deixou o gverno no início da pandemia do novono país, admitiu na semana passada que pretende concorrer às eleições.