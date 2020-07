Mandetta sobre candidatura à presidência: 'Deixo para o destino'

O ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), nãodisputar a corrida presidencial em 2022 - em oposição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Entretanto, diz que espera 'um grande esforço democrático' de conciliação entre esquerda e direita."Espero que algunsvenham para virar essa página da polarização da política. Não sei se vou ser candidato a alguma coisa, mas vou participarcomo cidadão. Deixo em aberto. Deixo para o destino. O destino vai dizer. Muito provavelmente, não estaremos do mesmo lado (ele e Bolsonaro). Vamos aguardar o momento certo, as pessoas certas para falar sobre isso. Agora temos um Brasil inteiroseus mortos", afirmou o médico esta manhã, em entrevista à Rádio Itatiaia.Otimista,prevê queda da curva de infecções nos grandes centros até o fim de setembro e a conclusão da viabilidade das vacinas até dezembro deste ano. Mas acredita que o Brasil está atrasado na organização do parque industrial para a produção do imunizante."Essa epidemia nos grandes centros temque quando a gente chega a 20, 22% de pessoas com anticorpos, a gente percebe que ela começa em queda... Tem sido a tônica... Ainda não é comprovado. Mas se for assim, em final de agosto início de setembro, será a tonica de todas as. Mas, aglomerações, só a partir das vacinas. Tem algumas pesquisas muito promissoras. Aí é colocar a vacina dentro dos frascos.... Precisamos estar prontos para saber qual faixa etária vamos imunizar. Precisamos que os países ricos não peguem assó para eles. E de um complexo industrial que junte forças para conseguir produzir a quantidade que a gente precisa. Está atrasado e não sei o caminho que estão tomando", analisou.