(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a ser alvo de panelaço em Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (8), durante pronunciamento na TV em rede nacional. A reportagem do Estado de Minas recebeu vídeos de manifestações pela capital mineira.





No Sion, na Região Centro-Sul de BH, vários moradores chegaram em suas janelas para protestar. Foram ouvidos gritos de ‘Fora Bolsonaro’. Também houve manifestações no Centro, na região da Avenida Augusto de Lima. Até mesmo um foguete foi estourado em meio ao panelaço.





Belo Horizonte tem panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro; veja#coronavirus #COVID19 #coronavirusBH #noticiasBH #pandemia #pronunciamento #saúde #política https://t.co/3dCS0UlRt0 pic.twitter.com/0vEyRE5tZj — Estado de Minas (@em_com) April 9, 2020 No pronunciamento desta noite, Bolsonaro voltou a defender o retorno ao trabalho e reforçou sua postura favorável à hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. O presidente afirmou que pacientes do médico cardiologista Roberto Kalil tiveram melhora no quadro clínico utilizando o medicamento.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra