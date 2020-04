Bolsonaro provoca governadores: 'Estão com medinho do vírus?'

(foto: Reprodução/Facebook) Jair Bolsonaro (sem partido) desafiou nesta quinta-feira (2) alguns governadores e outras autoridades que o criticaram na condução da pandemia do novo coronavírus, a irem ao encontro do povo. Ironizando as medidas protetivas adotadas em estados e municípios, perguntou se as lideranças estão com "medinho do vírus". O presidente também afirmou que desconhece hospitais que estejam lotados no país. O presidentedesafiou nesta quinta-feira (2) algunsque o criticaram na condução dado, a irem ao encontro do povo. Ironizando as medidas protetivas adotadas em estados e municípios, perguntou se as lideranças estão com "medinho do vírus". O presidente também afirmou que desconhece









Em frente a apoiadores do governo, o presidente deixou de lado o tom moderado do pronunciamento feito na última terça-feira (31), pedindo a união de esforços e ações coordenadas. Bolsonaro voltou a dizer que existe uma histeria em torno da doença no Brasil e defendeu que autoridades devem ir às ruas.

“Eu fui em Ceilândia e Taguatinga domingo passado, fui massacrado pela mídia. Não fui passear em lugar nenhum, fui ver o povo lá. Duvido que um cara desses, um governador desses, um Doria (SP) da vida, um Moisés (SC) vá no meio do povo. Não vai. E algumas outras autoridades que me criticam aí. Vai lá conversar com o povo. A justificativa é ‘ai, não vou porque eu posso pegar’. Tá com medinho de pegar vírus, é?”, provocou.

Jair Bolsonaro também disse que os governadores precisam aprender a “não ser tão radicais” nas medidas contra a COVID-19. Ele fez ataques diretos aos governadores João Doria (PSDB-SP), Wilson Witzel (PSC-RJ), Eduardo Leite (PSDB-RS) e Carlos Moisés (PSL-SC).

"O vírus, 60%, 70% vai ter. A tentativa é de atrasar a infecção para os hospitais poderem atender. Eu desconheço qualquer hospital que esteja lotado. Muito pelo contrário", completou o presidente. "Não é isso tudo que estão pintando, até porque no Brasil o clima é diferente."

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa

