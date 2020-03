Em primeira votação remota, Assembleia aprova decreto de calamidade pública em Minas

(foto: Daniel Protzner/Assembleia Legislativa de Minas Gerais)









O estado de calamidade pública em Minas é válido até 30 de dezembro de 2020, mas precisará ser revisto em 20 de julho, quando o governador Romeu Zema (Novo) terá de expor justificativa para possível prorrogação da medida.





O único deputado presente no plenário foi o presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV). Os demais parlamentares estaduais votaram por meio do sistema videoconferência. A votação foi nominal, com cada deputado expressando o voto verbalmente. Depois da proclamação, os deputados não puderam mais ratificar o voto. Durante a semana, a Assembleia fez dois testes para aperfeiçoar o sistema. Mesmo assim, alguns parlamentares tiveram problemas de conexão e precisaram ser chamados mais de uma vez pela presidência.

Depois da votação nominal, alguns deputados, na declaração de voto, elogiaram a atuação da Assembleia na crise do coronavírus e criticaram o pronunciamento dessa terça-feira do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente criticou as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos e mostrou preocupação com as perdas econômicas que podem resultar dessas decisões.

“Muito me preocupa nesta última noite o pronunciamento do presidente da República, onde ele vem orientar a população de ir na contramão dessas orientações (de isolamento social). Por isso hoje se torna ainda mais importante a nossa votação”, afirmou o deputado Ulysses Gomes (PT).





Por outro lado, outros parlamentares defenderam uma posição mais próxima da do presidente Bolsonaro. O deputado Antônio Carlos Arantes (PSBD) afirmou que é preciso cuidar da saúde das pessoas, mas se mostrou preocupado com os prejuízos do isolamento social para os pequenos empreendedores e trabalhadores informais.

“Não quero defender governo Bolsonaro, nem falar que ele está errado ou está certo. Temos que avaliar as estratégias, porque se não podemos matar milhões de pessoas de fome. Precisamos avaliar quem é que realmente tem que ser mais isolado. Mas a população produtora, vejo com preocupação a partir do momento que vai ficar dentro de casa sem gerar renda”, argumentou Arantes.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais () aprovou na tarde desta quarta-feira (25) o decreto dedo governo estadual. A apreciação foi feita por, a primeira sessão remota da história domineiro, como medida de contenção do avanço do. Setenta e cinco dos 77 deputados votaram favoravelmente à medida, sendo que a presidência não vota, e um dos parlamentares não conseguiu se conectar ao sistema.