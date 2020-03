Assembleia faz últimos ajustes para primeira sessão remota do Parlamento mineiro

Testes nessa segunda e nesta terça servirão de base para a sessão desta quarta (foto: Reprodução/Instagram Bartô) Assembleia Legislativa de Minas Gerais fará, nesta quarta-feira, a primeira sessão remota da história do Parlamento mineiro. E os últimos ajustes para a reunião ordinária estão sendo feitos. Nessa segunda aconteceram os primeiros testes, enquanto nesta terça outros pontos serão finalmente acertados em uma nova experimentação. A medida é somente uma das adotadas pela Casa para tentar conter o avanço do novo coronavírus no estado e no Brasil. fará, nesta quarta-feira, a primeira sessão remota da história domineiro. E os últimos ajustes para a reunião ordinária estão sendo feitos. Nessa segunda aconteceram os primeiros testes, enquanto nesta terça outros pontos serão finalmente acertados em uma nova experimentação. A medida é somente uma das adotadas pelapara tentar conter o avanço dono estado e no

Agostinho Patrus também detalhou o processo da sessão remota, inspirada nas recentes reuniões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O presidente será o único deputado no plenário da Assembleia e terá contato com os outros parlamentares por meio de videoconferência.

“Vamos abrir a sessão, e os deputados vão se conectar ao sistema. O relator fará a leitura do seu relatório, e iniciaremos a votação, dos mais idosos aos mais novos. Cada um entra, declara o voto, a favor ou contra, e no final faremos a proclamação do resultado e abriremos a palavra, para declarar voto”, completou o presidente.

Na pauta da reunião desta quarta está o Decreto 113 do governo de Minas Gerais, anunciado na última sexta-feirao devido à pandemia da COVID-19, que declara situação de emergência em saúde pública e estabelece medidas para enfrentar a doença. O texto chegou à Casa nessa segunda, mas as providências, como fechamento de estabelecimentos e suspensão de aulas, já vigoram sem a aprovação do Legislativo.

Outros projetos de lei poderão ser votados. Alguns textos tratam da isenção da cobrança de tarifas das contas de água e energia elétrica, além do impedimento do corte desses serviços em meio ao cenário de pandemia e isolamento social. As matérias com medidas para tentar conter o avanço do coronavírus terão prioridade na pauta.

Somente um dos 77 deputados da Assembleia de Minas está isolado com sintomas da COVID-19: o Professor Wendel Mesquita (Solidariedade), que fará o teste na quinta-feira. Outros dois estão reclusos por recomendação de médicos: Doorgal Andrada (Patriotas) e Laura Serrano (Novo), que teve contato com uma pessoa infectada com coronavírus. Apesar disso, a presença de algum deles na sessão remota pode se confirmar.

A diminuição de três para uma reunião ordinárias por semana foi uma das primeiras medidas da Casa para tentar conter o avanço da COVID-19. A Assembleia também está isolada, sem a presença de populares e com o fluxo mínimo de funcionários e assessores. O Parlamento também já havia dispensado a presença de parlamentares acima dos 60 anos.

O Assembleia Fiscaliza, evento quadrimestral que recebe o secretariado de governo para prestação de contas, foi suspenso. A primeira reunião seria nesta terça-feira. “Vamos adiar o Assembleia Fiscaliza para proteger a saúde de servidores, parlamentares e secretários”, disse Agostinho Patrus.

Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite dessa segunda-feira, 34 pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus. Já os casos confirmados da COVID-19 no país chegam a 1.819 (128 em Minas Gerais).