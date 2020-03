ALMG adia sabatina com secretários de Zema; projeto que põe Minas em estado de calamidade será votado na quarta

Agostinho Patrus anunciou o adiamento do Assembleia Fiscaliza pelo Twitter. (foto: Ricardo Barbosa/ALMG)

Cooperação

O presidente da(PV) anunciou, neste domingo, que o— processo semestral de sabatina aos secretários de Estado — previsto para iniciar nesta terça-feira (24), foi. Ainda segundo Agostinho, o parlamento deve, na próxima(25), ode lei, enviado pelo governador Romeu Zema (Novo), que coloca Minas Gerais em estado depor conta da pandemia do coronavírus.“O Assembleia Fiscaliza deverá acontecer nos próximos meses — quem sabe em abril ou maio — para não expor ao risco os parlamentares e servidores da Assembleia e do Executivo estadual”, comentou.Por conta da COVID-19, o primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza deste ano teve sua premissa mudada. Os parlamentares iriam ouvir os secretários sobre as medidas que suas pastas estavam tomando para combater o surto da doença. Ainda segundo Agostinho, na reunião da próxima quarta, há chances de, também,construídas porpara amenizar os impactos da doença.Agostinho Patrus disse, ainda, que a Assembleia tem mantido contato permanente com o governador, o prefeito de Belo Horizonte,(PSD), e o presidente do, desembargador Nelson Missias de Morais.“Estamos certos de que, com serenidade, conscientização e senso coletivo, vamos superar este momento tão difícil com a maior brevidade possível”, finalizou.