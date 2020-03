Maia, sobre adiar eleições municipais: hora de focar no enfrentamento da crise

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), discordou neste domingo, 22, da necessidade imediata de se discutir o, agendadas para outubro. Para ele, o debate deve ficar para depois, ante a necessidade de enfrentamento da pandemia do COVID-19 e da consequente crise sanitária e econômica no país."Hora de focar no enfrentamento da crise", disse Maia ao jornal. "Vamos cuidar do combate ao vírus."O presidente da Câmara afirmou que entende que, caso as projeções de seu correligionário, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estejam corretas. O ministro previu um aumento das infecções em abril, maio e junho, seguido de estabilização em julho e agosto e decréscimo da curva em setembro."Se a projeção na curva de contaminação do ministro Mandetta estiver certa, não haverá necessidade de adiar a eleição", avaliou Maia.O deputado ainda lembrou que o ministro Luís Roberto Barroso, que será presidente do Tribunal Superior Eleitoral a partir de maio, se manifestou contrário à ideia.