Deputado do PSDB não é mais o líder do governo Zema na Assembleia

(foto: PSDB/Arquivo )









Composto, além do PSDB e do Novo, por Avante, PSC e Solidariedade, o Bloco Sou Minas Gerais continua sendo liderado por Gustavo Valadares (PSDB). "Em nome da tão necessária governabilidade, entendemos que este é o momento do governo ter todo o espaço e liberdade para buscar a ampliação da sua base no Parlamento", disse Valadares, em nota, ao comentar a opção feita por Luiz Humberto.





Apoio encolhido

A Assembleia Legislativa conta, atualmente, com quatro blocos parlamentares. Além dos deputados da situação e da oposição, há dois grupos independentes. O Sou Minas Gerais, que tinha 21 integrantes em 2018, agora conta com 17. No inicio dos trabalhos legislativos deste ano, PP, PSB e Cidadania deixaram a base de governo. O PHS, que durante o ano passado foi representado por Fernando Pacheco, também deixou a composição, visto que o deputado migrou para o PV.

O deputado) não é mais o líder do governo de(Novo) na. A decisão, tomada pelo parlamentar, foi comunicada aos demais integrantes dode apoio ao governador — o— em reunião nesta terça. Luiz Humberto já comunicou a saída do posto ao chefe do Executivo e, também, ao secretário de Governo, Igor Eto.