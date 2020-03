Servidores públicos estaduais entram em regime de home office

Home office vale, inclusive, para as secretarias de Estado de Saúde e Segurança Pública, exceto nos casos das atividades essenciais (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

O governador(Novo) publicou, nesta terça, decreto que determina o teletrabalho aos servidores estaduais responsáveis por funções passíveis de serem feitas remotamente. A medida, adotada em virtude da pandemia de coronavírus, tem caráter imediato para os funcionários acima dos, portadores de doenças crônicas,as lactantes e gestantes e, também, aos que estiveram em zonas de contágio da doença. Ainda de acordo com o chefe do, o home office vai ser estendido ao restante dos trabalhadores durante as próximas semanas.