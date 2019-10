Mais mil aprovados em concurso da educação são nomeados por Zema em MG

O governo de Minas tem um cronograma prevendo a nomeação de mais 6 mil concursados até junho do ano que vem (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A. Press)

publicou ade mais milpara vagas nasdo estado no Diário Oficial dessa terça-feira (15) . A lista faz parte de um cronograma que prevê a convocação de 8 mil novos servidores efetivos para aaté julho do ano que vem. Eles terão de passar por perícia médica para tomar posse.Os convocados sãoda educação básica aprovados nos editais de concurso de 2014 e 2017 e estarão divididos nas 47 superintendências de educação. Outros mil servidores haviam sido nomeados em agosto.O governadoraproveitou o dia do professor, comemorado nessa terça-feira, e foi às redes sociais, ao lado da secretária de Educação Júlia Sant’Anna para anunciar o feito. “A educação é prioridade para o nosso governo e, mesmo com a crise que enfrentamos no Estado, valorizamos os profissionais que levam para os estudantes a possibilidade de um futuro melhor. Só a educação é capaz de mudar o mundo”, disse.A secretária ressaltou o esforço da gestão em valorizar servidores, mesmo em um quadro de restrição financeira.