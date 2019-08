Governo de MG vai trocar 8 mil designados por concursados na educação

A deputada Beatriz Cerqueira questionou os secretários Júlia Sant'Anna e Otto Levy sobre o cronograma (foto: Clarissa Barçante / ALMG)

Designados substituídos

vai nomearpara aaté o fim do primeiro semestre do ano que vem. Para isso, vaium igual número deque atuam nas funções. Com aanunciada nessa quinta-feira (22) em audiência no Legislativo, o estado pretende diminuir a proporção de contratados sem concurso público na administração.De acordo com dados do governo informados pela Assembleia, o estado tem hoje 146 mil professores na ativa, dos quais 68 mil são funcionáriose 78 mil sãoDe acordo com os secretário de, e dealém dos mil concursados que serão nomeados em até 10 dias, conforme anúncio feito pelo governador Romeu Zema (Novo), outrosainda neste ano.No início de, ainda no primeiro semestre, o governo chamarános concursos para a educação.Aos deputados, o secretárioinformou que a condição para chamar os concursados foi não gerarna folha de pagamento. Por isso,do estado e lista dos nomeados vai coincidir com a dos desligados. Os concursados serão chamados por ordem dos certames.Os primeiros mil nomeados são de concursos de 2014 e 2017 e os salários são depara uma jornada de 24 horas semanais.Segundo os secretários, a prioridade será para nomear aprovados nos concursos que estiverem mais próximos de vencer.Na reunião, os deputados também questionaram sobre o pagamento dee Otto Levy informou que, diante da situação de crise, o governo está pagando o benefício somente para os servidores aposentados por invalidez ou com direito a dedução no imposto de renda por doença.