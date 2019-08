Deputados derrubam veto de Zema a salário de R$ 754 para estagiários

A derrota ocorre num dia seguinte a críticas dos deputados por causa da exoneração do secretário de governo (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A.Press)

'Diminuiria vagas'

Um diade ser alvo de váriaspor causa da queda repentina do secretário de governo, o governadorsofreu novaOs deputados estaduais derrubaram, na manhã desta quarta-feira (21),ao projeto que cria umpara o pagamento dena administração estadual.Apenass votaram pelaao texto, que fixa um valorcomo remuneração para os estagiários em órgão e entidades da administração pública estadual. Para derrubar a decisão de Zema eram necessários 39 votos., que, chegou ao plenário sem relatório. O presidente da Casa, deputadopara emitirna hora e ela opinou pela derrubada, alegando que a bolsa dos estagiários atende a uma função social de ajudar os estudantes financeiramente.“A fixação de um valor mínimo para bolsa atende a esse papel e evita a utilização indevida do estágio em prejuízo de postos de trabalho. O veto deve ser rejeitado caros colegas”, afirmou.A derrota ocorre no dia seguinte à exoneração do secretário de Governo Custódio Mattos (PSDB), que gerou várias críticas a Zema em plenário nessa terça-feira. Os tucanos reclamaram terem sido pegos de surpresa com a decisão. Já parlamentares do Novo comemoraram a queda do tucano, já que estavam insatisfeitos com o protagonismo do partido do senador Antonio Anastasia, que concorreu com Zema nas urnas, na gestão estadual.O vice-líder do governo, deputado Guilherme da Cunha (Novo), negou que a derrubada do veto tenha sido uma derrota para Zema. "O governo não lutou por esse veto. Não é (um projeto) 100% alinhado com as nossas ideias mas foi votado no contexto de um acordo", afirmou.O governadora proposta aprovada pela Assembleia Legislativa alegando considerar o projeto de lei inconstitucional e contrário ao interesse público.Na justificativa, o governador disse ter ouvido as secretarias de Planejamento e Gestão, Educação e demais afetadas pela regra. “Apesar da nobre preocupação do parlamentar em conceder umamínima aos estudantes estagiários na Administração Pública, a proposição contém vício insanável de constitucionalidade, por invadir esfera de competência privativa do governador”, argumentou.Ainda segundo a justificativa do veto, a fixação de um valor mínimo para remunerar os estagiários iria “diminuir a disponibilização de vagas pelos órgãos e pelas entidades estaduais a serem oferecidas aos estudantes, de modo a que o Poder Executivo possa atender o padrão monetário determinado na proposição”.Inicialmente, odo ex-deputadofixava o valor em 290 Ufemgs, que corresponderia a R$ 1.042,20 para essa jornada de seis horas. Por um acordo de líderes, o valor foi reduzido a 210 Ufemgs. Como o valor da unidade de medida para 2019 é de R$ R$ 3,5932, o salário seria de 754,57 para uma jornada de seis horas.Na ocasião da apresentação do veto, a a Seplag informou que o governo de Minas definiu ume que o valor da bolsa é variado."O valor mínimo de bolsa identificado para estagiários de 20 horas semanais de ensino médio é de R$ 223,33, enquanto o valor máximo corresponde a R$ 788,00 para estagiários de 30 horas semanais de ensino superior", informou.