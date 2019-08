Zema autoriza convocação de mil concursados da educação

Os concursados serão chamados por ato a ser publicado no diário oficial de Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A.Press)

vai nomear maisdanos “próximos dias”, segundo anúncio feito pelo governadornas redes sociais. As vagas são para ae serão distribuídas nas 47 superintendências de ensino.De acordo com a Secretaria de Educação, serão convocadosde educação básica aprovados em concurso público. Os salários previstos em editais dos certames feitos em 2014 e 2017.



As áreas contempladas são de artes, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira moderna, língua portuguesa, matemática, química e sociologia.



A autorização para as contratações foi dada pelo Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin). A secretária de Educação Júlia Sant'Anna comemorou o reforço, que diz ser uma grande conquista para a categoria. “ É dessa maneira que pretendemos trabalhar sempre: valorizando o ensino de qualidade e conseguindo garantir que esses profissionais sejam bem formados.”



Pelas redes sociais, o governador Romeu Zema registrou nessa segunda-feira (19) o anúncio. “Compartilho com vocês que o governo de Minas vai nomear nos próximos dias mil profissionais para atuar na rede estadual de ensino”, disse.