Com deficit em delegacias, sindicato cobra de Zema nomeação de escrivães; governo avalia

Segundo o Sindep, a falta de mão de obra prejudica o trabalho das delegacias de Polícia Civil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Efetivo pequeno



Convocação em análise

Em meio àpor melhoria na data de pagamento e pelo anúncio do 13º salário de 2019, os representantes doscobraram nesta segunda-feira (19) do governadorhomologado no último dia 26 de julho.De acordo com a categoria, a contratação é necessária para suprir umno, que está prejudicando o atendimento à população.O concurso feito no ano passado ofereceu 119 vagas, mas o edital prevê o chamamento de até três vezes este número. Ooferecido para o cargo de escrivão de polícia de, o que representaria um impacto depor mês na folha de pagamento do funcionalismo do estado por mês.Segundo o, a lei prevê 2.890 policiais trabalhando na função, mas o estado tem hoje 1,3 mil. “Estamos com um concurso concluído e temos um deficit de 54%. É a carreira policial mais defasada do estado e precisamos de um esforço urgente deste governo para convocar. As delegacias estão à míngua”, afirmou.Segundo o dirigente,no estado inteiro e, com isso, o atendimento fica prejudicado, há filas em delegacias de plantão e há demora para a PM ser atendida.“As investigações que são realizadas pelos escrivães ficam paralisadas. Está um cao. Algumascedidos pelas prefeituras. Na Central de Flagrantes de Belo Horizonte, por exemplo, há disponibilidade de guardas municipais exercendo a atividade de policiais civis trabalhando à paisana, sem o uniforme próprio dos guardas”, disse.A situação deé mais crítica, segundo o presidente do sindicato, nas regiões Norte de Minas, Leste e Jequitinhonha, Triângulo, Vale do Paraíba, Zona da Mata, Leste, Jequitinhonha, Vale do Aço e do Rio Doce, Sul de Minas, Centro Oeste e Mucuri.Em nota, a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) informou que "o pedido de nomeações da Polícia Civil foi recebido pelo Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) e encontra-se em análise técnica".