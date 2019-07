Zema nomeia excedentes de concurso de 2014 para Polícia Civil

O concurso de 2014, que tem 544 excedentes, vence em agosto deste ano (foto: Polícia Civil / Divulgação )

Nomeações

Com o limite de gasto com pessoal estourado, o governadornomeou nesta quinta-feira (4)para o cargo de investigador de polícia. A, que segundo o governo de Minas traz os que ficaram como excedentes, foiDe acordo com o Executivo, as nomeações tiverame foram embasadas emda Secretaria de Planejamento e Gestão (), que atestou aDe acordo com a Polícia Civil, o pedido foi feito para nomear todos osdo concurso que vence em 7 de agosto, mas a autorização da Seplag deixou de fora 119 pessoas. Mesmo assim, a instituição comemorou o chamamento dos servidores."Agradeço ao governador Romeu Zema e ao secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, pelo empenho e a sensibilidade em relação à necessidade de reestruturação dos quadros da Polícia Civil”, afirmou o chefe da Polícia Civil, delegado Wagner Pinto de Souza.Os nomeados vão passar pore ingressar naonde farão curso técnico de formação policial por quatro meses.“Após a conclusão, os policiais serão designados para atuar em unidades determinadas pela Superintendência de Investigação de Polícia Judiciária (SIPJ). Os melhores colocados escolhem em qual das delegacias relacionadas pela SIPJ querem servir”, informou ada Academia de Polícia Civil, delegada-geralNo mês passado, o secretário de Planejamento e Gestãofoi cobrado por deputados, em audiência na Assembleia, porpara ae para a. Na ocasião, disse que o governo vai chamar as pessoasdos concursos.“Temos um concurso da PM adiado e no máximo em fevereiro essas pessoas serão chamadas. Estamos analisando talvez antecipar o chamamento”, disse Levy no dia.Nas audiências de fiscalização na Assembleia, os secretários informaram que Minas Gerais está com o limite para gasto com pessoal estourado, gastando atualmente 74% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido é 60%. Diante disso, eles informaram que o estado só fará novos concursos se cargos ficarem vagos.