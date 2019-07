ALMG aprova projeto que remaneja recursos para Zema pagar emendas de deputados

Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (3), durante votação de projeto que remaneja R$ 24,8 milhões do Orçamento para emendas parlamentares (foto: Guilherme Bergamini/ALMG )

aprovaram em plenário da Assembleia Legislativade Minas Gerais (), na manhã desta quarta-feira, o projeto de lei que permite ao governador Romeu Zema (Novo) remanejar R$ 24,8 milhões dodo estado deste ano para pagarO texto, que tramitou em turno único, teve 45favoráveis e segue para sanção ou veto doNa mesma sessão, os deputados aprovaram o projeto que amplia as competências dosdoo (TCE).Os remanejamentos dosforam propostos pelo governador, seguindo indicações dos próprios deputados.Neste ano em que começa a valer o, cada parlamentar teve direito a colocar R$ 5 milhões em. O governador, no entanto, já avisou que metade desse valor ficará para execução em 2020.O segundo projeto aprovado com 49e nenhum contrário traz mudanças na organização do. Ele permite que os auditores, também chamados conselheiros substitutos, tenham assento permanente no pleno do tribunal.De acordo com o texto a ampliação daé contribuir para a celeridade processual, aumentando ado órgão de contas.