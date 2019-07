Zema veta remuneração mínima para estagiários: 'Diminuiria vagas'

Zema vetou a proposta que criava a remuneração mínima para os estágios (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)

Diminuir vagas

O governadorvetou nesta quarta-feira (3)aprovada pela Assembleia Legislativa que fixava umpara osem órgão e entidades da administração pública estadual. O Executivo considerou o projeto de leie contrário aoNa justificativa, o governador disse ter ouvido as secretarias dee demais afetadas pela regra. “Apesar da nobre preocupação do parlamentar em conceder umaaosestagiários na Administração Pública, a proposição contém vício insanável de constitucionalidade, por invadir esfera de competência privativa do governador”, argumentou.Ainda segundo a justificativa do veto, a fixação de umpara remunerar os estagiários iria “pelos órgãos e pelas entidades estaduais a serem oferecidas aos estudantes, de modo a que o Poder Executivo possa atender o padrão monetário determinado na proposição”.Inicialmente, o projeto de lei do ex-deputadofixava o valor em 290 Ufemgs, que corresponderia a R$ 1.042,20 para essa jornada de seis horas.Por um acordo de líderes, o valor foiomo o valor da unidade de medida para 2019 é de R$ R$ 3,5932, o salário seria de 754,57 para uma jornada de seis horas.O veto segue para a Assembleia Legislativa que vai deliberar novamente se mantém ou derruba a decisão do Executivo.