Governo de Minas nomeia mil aprovados em concurso para educação

Até o primeiro semestre de 2020 serão 8 mil nomeações de concursados no setor (foto: Tulio Santos EM D.A Press.)

Os primeiros mil concursados da, dos 8 mil que serão chamados peloaté o primeiro semestre do ano que vem, foram nomeados em publicação desta quinta-feira (29) no Diário Oficial de Minas Gerais . Eles vão atuar em 255 municípios divididos em 47De acordo com a, os convocados, que vão passar ainda por exame admissional na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da, foram aprovados em concursos públicos realizados em 2014 e 2017.Na lista estão 62(EEB) e 938de Educação Básica (PEB). Os salários são de R$ 2.135,64 para uma jornada de 24 horas semanais.O anúncio de que a nomeação ocorreria foi feito pelo governador, que usou para isso as redes sociais. A convocação foi aprovada pelo Comitê de Orçamento e Finanças (COFIN) da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).De acordo com oinformado pelas secretarias de Planejamento e de Educação em audiência na Assembleia, outros 2 mil profissionais da educação serão chamados ainda neste ano e mais 5 mil até julho de 2020. Na ocasião, o governo informou que vai demitir um igual número de, já que não pode haver aumento de gastos com a folha.Segundo os secretários, a prioridade será para nomear aprovados nos concursos que estiverem mais próximos de vencer.De acordo com dados do governo informados pela Assembleia, o estado tem hoje 146 milna ativa, dos quais 68 mil são funcionários efetivos e 78 mil são