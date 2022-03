Usuários reclamam de instabilidade no aplicativo Conecte SUS

(foto: Tony Winston/MS)

Desde ontem (12/03), usuários do Conecte SUS reclamam de instabilidade no aplicativo. A maior parte dos relatos descrevem problemas para fazer a identificação de acesso (login) à plataforma.O Conecte SUS é um aplicativo do Ministério da Saúde usado para registrar todas as interações dos cidadãos com o Sistema Único de Saúde, como atendimentos, medicamentos e exames realizados.O aplicativo também permite marcar consultas e verificar quais hospitais, postos de saúde, farmácias populares e serviços de urgência estão mais próximos do cidadão.Com a pandemia da COVID-19, o número de usuários foi ampliado devido ao acesso à Carteira Nacional Digital de Vacinação. Usando o aplicativo é possível atestar que o cidadão se vacinou contra o Coronavírus e emitir o certificado de vacinação.Não é a primeira vez que os usuários reclamam do Conecte SUS. No fim do ano passado, a plataforma do Ministério da Saúde foi invadida por hackers, que deixaram o serviço sem funcionar por 13 dias. Também não são incomuns relatos de vacinações não registradas.

