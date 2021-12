Depois de 13 dias fora do ar, Ministério da Saúde restabelece Conecte SUS

Aplicativo ConecteSUS, do Ministério da Saúde (foto: Tony Winston/MS) O Ministério da Saúde restabeleceu na noite desta quinta-feira (23/12) o aplicativo Conecte SUS, que estava fora do ar há 13 dias, desde 10 de dezembro, quando diferentes sistemas da pasta sofreram um ataque hacker. Alguns deles começaram a retornar nesta terça-feira (21/12), como foi o caso do sistema de registro de casos e mortes por covid-19, o E-SUS Notifica.









A volta do funcionamento do aplicativo estava prevista para acontecer nesta quarta (22/12) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em reportagem, alguns usuários relataram ao Correio que ontem o sistema voltou a mostrar o comprovante vacinal e ensaiou um retorno.





A indisponibilidade do app fez com o que o governo federal adiasse o início a exigência do comprovante de vacinação para viajantes que entram no Brasil. No entanto, mesmo sem restabelecer o sistema, o Ministério da Saúde, em conjunto com outras pastas, publicou ontem a portaria que estabelece a regra para entrada de viajante no país.





Na última terça (21), voltaram ao ar o sistema de registro de casos e mortes por covid-19, o E-SUS Notifica, o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), e o Sistema de Regulação (Sisreg).