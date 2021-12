Homem é preso acusado de estuprar ao menos duas crianças

De acordo com informações da PCDF, o aposentado pelo INSS tinha a prática de fazer amizades com meninos adolescentes para chegar até outras meninas (foto: Amaro Junior/CB/D.A Press) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (23/12), um homem de 43 anos, investigado pela 18ª delegacia de polícia (Brazlândia) pelo estupro de duas crianças.









O suspeito aliciava os meninos com presentes e camisetas de clubes, além de pagar os garotos caso eles convencessem "novinhas" a praticarem sexo com ele.





Com essa tática, ele seduzia e praticava relações sexuais também com meninos menores de 14 anos. De acordo com a 18ª DP, o acusado andava com garotos dentro do carro. Ele foi denunciado por populares.





Segundo os laudos da perícia de informática nos aparelhos eletrônicos apreendidos na casa do autor, foram encontrados mais de 59 mil fotografias e vídeos contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes.