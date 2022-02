Brasil registra 314 mortes e 54,2 mil novos casos de COVID-19 em 24 horas

Atualmente, 86,5% do total de infectados são considerados livres de sintomas (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil - 28/10/2021)

O total de casos de covid-19, no Brasil, desde o início da pandemia, chegou a 27.479.963, com o acréscimo de 54.220 novos diagnósticos registrados em 24 horas. A informação consta do boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado todos os dias.