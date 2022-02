Brasil registra 1.135 mortes por COVID-19 em 24 horas

País volta a registar mais de mil mortes causadas por COVID-19 em 24h (foto: DANIEL MIHAILESCU)

O Brasil voltou a registar mais de 1.135 mortes causadas por covid-19 em 24h, de acordo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (11/2). No mesmo período, foram notificadas mais de 166.009 mil ocorrências da doença no país. Ao todo, já são 27.285,509 casos confirmados desde o início da pandemia, com 637.152 vítimas fatais.

A escalada no número de casos foi puxada pela variante ômicron. A nova variante se espalha mais rápido do que as anteriores. Por outro lado, estudos preliminares apontam que a nova cepa causa menos prejuízo à saúde da população do que as outras.

O Estado a registrar o maior número de casos até o momento foi São Paulo (SP), com 4.821,893 ocorrência. O Acre registra 110.373 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia, com 1.914 mortes.

Devido a alta de casos de covid-19, além do aumento da circulação do vírus da gripe o governo do DF cancelou as festas de carnaval deste ano. De acordo com decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), ficam cancelados todos os eventos carnavalescos públicos e privados.