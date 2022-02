Promotora não percebe microfone ligado e chama advogados de 'bosta'

No dia 8 de fevereiro, durante uma sessão virtual em processo judicial da 3ª Vara Criminal de Guarapuava, no Paraná, uma promotora do Estado não percebeu que seu microfone estava ligado ao chamar os advogados de defesa de "bosta".

A fala da advogada foi duramente criticada pelas entidades judiciais. Em nota de repúdio, a OAB de Guarapuava diz que a atitude causou perplexidade na comunidade jurídica local. "A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Guarapuava, adotará as medidas necessárias para que ocorra, com o devido processo legal e com ampla defesa, a apuração rigorosa da conduta da referida representante do respeitável Ministério Público do Paraná", diz um trecho.