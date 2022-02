Falso médico furta vítimas em 6 hospitais, entre eles, unidades militares

Câmera de segurança flagrou ação do ladrão (foto: PCDF/Divulgação)

O falso médico que entrava em áreas restritas em hospitais do Distrito Federal para furtar pacientes, acompanhantes e funcionários, fez ao menos nove vítimas em unidades de saúde da capital.Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram no Hospital Regional de Sobradinho, Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Planalto, Hospital das Forças Armadas, Hospital Militar e Hospital de Base.Ele foi preso preventivamente na quinta-feira (10/2), pela corporação e, se condenado, pode pegar uma pena de até oito anos de reclusão.O delegado-chefe da 2ª Delegacia de Polícia, João Guilherme Carvalho, gravou um vídeo distribuído para a imprensa, por meio do qual informa que o autor tem uma longa ficha criminal. “O autor já tinha condenação transitada em julgado e cumpria a pena em regime domiciliar. Ele tem 28 indiciamentos por diversos crimes, destacando furtos qualificados e estelionatos”, informou João Guilherme.A polícia informou que as investigações tiveram início após o furto de pertences de um paciente no Hospital Militar de Brasília, na Asa Norte. O acusado tentou realizar uma compra no cartão da vítima. Um dos vídeos registrou o momento em que o suspeito está em um supermercado e tenta passar as compras no cartão subtraído.O homem agia sempre da mesma forma: Se vestia com jaleco branco e entrava em áreas restritas aos funcionários das unidades de saúde e furtava bolsas, carteiras, entre outros pertences.