Influenciadora presa por uso de cartão clonado diz que foi vítima de golpe

Ingrid Caroline, de 20 anos, foi presa em flagrante em janeiro após usar um cartão clonado para pagar a hospedagem de um hotel no Leblon, Rio de Janeiro (foto: Redes sociais )

A influenciadora digital Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, que foi presa em flagrante em janeiro após usar um cartão clonado para pagar a hospedagem de um hotel no Leblon, Rio de Janeiro, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10/2), para explicar o que realmente aconteceu. O caso dela foi arquivado. A influenciadora digital Ingrid Caroline Borges Gonçalves, de 20 anos, que foi presa em flagrante em janeiro após usar um cartão clonado para pagar a hospedagem de um hotel no Leblon, Rio de Janeiro, usou as redes sociais, nesta quinta-feira (10/2), para explicar o que realmente aconteceu. O caso dela foi arquivado.





Segundo a estudante de direito, ela foi vítima de um golpe. Em um vídeo, Ingrid explicou que tinha fechado uma parceria com uma agência de viagens em que ela receberia descontos e permutas em troca de divulgação. Para isso, ela forneceu todos os dados pessoais. De acordo com ela, a empresa teria usado esses dados para clonar um cartão e fazer a reserva on-line, sem ela saber.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por INGRID CAROLINE (@ingridcarooline)

No dia em que ela foi presa, a influencer disse que o pagamento do hotel no Rio de Janeiro seria pelo cartão da empresa. O dono da agência teria feito a reserva e ela preencheria um formulário. Foi quando o pagamento não deu certo. "A moça então disse para mim que o cartão estava no meu nome. E eu disse logo que aquele cartão não era meu. Mostrei minha boa fé para ela", disse.





Ingrid disse que foi então que a polícia chegou mostrando a foto de um cartão e perguntando se pertencia a ela. "Eu sempre disse que aquele cartão não era meu. Eles viram toda a conversa no meu celular. Viram que eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu não tinha efetuado a compra. Eu não fui algemada, não fui para a cela. Colaborei com a polícia", contou. "Eu acreditei que era uma empresa séria. Fui vítima de um golpe. Cuidado em quem confiam. Eu não sou uma criminosa. Eu sou honesta", afirmou.





O grupo Mais.x, citado pela influencer, não foi localizado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada, mas ainda não retornou.