Pfizer diz que entrega de vacina infantil ao Brasil está prevista para janeiro

AM

Pfizer garante vacinação de crianças em janeiro (foto: PFIZER/REPRODUÇÃO) Após afirmar que o Ministério da Saúde ainda não havia negociado as doses de vacinas para crianças, a Pfizer, em nova manifestação, afirmou que estima entregar as vacinas para esta faixa etária em janeiro de 2022.

Apesar de confirmar as doses, o laboratório continua a não se comprometer com uma data específica. A informação foi confirmada pela CNN Brasil.

LEIA TAMBÉM: Consulta pública do governo para vacinação infantil sofre instabilidade

Mais cedo, a Pfizer havia afirmado que ainda não era possível determinar a data de entrega das doses pediátricas ao Brasil. A empresa explicou, inicialmente, que fazia todos os esforços para que cheguem ao país o mais rápido possível.

Logo em seguida, a empresa divulgou uma nova nota em que diz que atua junto ao governo para definir as próximas etapas do processo, com estimativa de entregas a partir de janeiro de 2022.

Até o momento, o governo de Jair Bolsonaro (PL) não tem incentivado a vacinação. O presidente chegou a deixar de comprar doses, incentivar o uso de medicamentos sem eficiência, ironizar imunizantes e não se vacinar.