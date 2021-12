Consulta pública do governo para vacinação infantil sofre instabilidade

(foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press) Após abrir consulta pública sobre a vacinação contra a COVID-19 de crianças de 5 a 11 anos, nesta quinta-feira (23/12), o Ministério da Saúde enfrentou instabilidade no recebimento dos formulários.





Mesmo com a afirmação do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, de que a consulta estaria aberta à população até 2 de janeiro, usuários relatam que, ao concluir o questionário, não conseguiam enviá-lo. Por volta das 10h50, o sistema voltou ao normal.





Consulta pública





O questionário elaborado pelo ministério envolve questões como a priorização, no Programa Nacional de Imunização, de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades consideradas de risco para COVID-19 grave e aquelas com deficiência permanente para iniciarem a vacinação.





Além disso, a consulta questiona sobre a apresentação do termo de assentimento dos pais ou responsáveis para a vacinação de crianças e sobre a prescrição da vacina pelos pediatras ou médicos que acompanham as crianças.





O Correio entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas até a última atualização desta reportagem, não houve respostas.