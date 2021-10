Queiroga diz que Brasil tem 354 milhões de doses de vacinas para 2022

Queiroga ainda manifestou solidariedade pelas famílias que perderam parentes para a COVID-19 (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Em entrevista coletiva para anunciar o planejamento da campanha de imunização no próximo ano, o ministro detalhou o status das aquisições de vacinas. Segundo ele, há um contrato com a Pfizer para adquirir 100 milhões de doses, com perspectiva de compra de mais de 50 milhões. Também há contrato para adquirir 120 milhões da AstraZeneca no primeiro semestre, com possibilidade de mais 60 milhões no segundo semestre. Para fechar a conta, há um saldo de 134 milhões de doses que devem sobrar da campanha deste ano.