Cruz: discutimos com Economia crédito extraordinário para compra de mais vacinas

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou na noite desta sexta-feira, 8, que a pasta discute com o Ministério da Economia a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para a compra, ainda em 2021, de vacinas contra a covid-19 a serem aplicadas em 2022. "Grande parte será adquirida em 2021", disse Cruz, em coletiva de imprensa para detalhar a campanha de imunização do ano que vem.



De acordo com o secretário, o investimento deve ser de R$ 11 bilhões, mas o ministério de Paulo Guedes teria garantido que não faltaria orçamento para bancar as doses.