COVID: após 60 dias na UTI, mulher conhece filha dois meses depois do parto

(foto: Divulgação) primeiro abraço entre mãe e filho, logo após o parto, é um momento considerado inesquecível na maternidade. É o encontro tão esperado após nove meses de espera. No caso de Maria do Céu, 36 anos, e da filha, Maria Ana, o momento teve que ser adiado. Diagnosticada com COVID-19 aos oito meses de gestação, em maio deste ano, Maria teve que passar por uma cesárea para não contaminar o bebê e foi internada para utilizar um pulmão artificial, o que a separou da filha por 60 dias. abraço entre mãe e filho, logo após o parto, é um momento considerado inesquecível na maternidade. É o encontro tão esperado após nove meses de espera. No caso de Maria do Céu, 36 anos, e da filha, Maria Ana, o momento teve que ser adiado.com COVID-19 aos oito meses de gestação, em maio deste ano, Maria teve que passar por uma cesárea para não contaminar o bebê e foi internada para utilizar umartificial, o que a separou da filha por 60 dias.









Dois meses após o parto, Maria pode, finalmente, tocar, abraçar e amamentar a filha (foto: Divulgação)





A recuperação de Maria do Céu é classificada como um milagre pelos médicos. Ela foi a primeira paciente no Rio Grande do Norte a sobreviver à COVID-19 com o auxílio do tratamento com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea).





Para fazer o tratamento, a família teve que se mobilizar para reunir recursos que cobrissem os custos. De acordo com os familiares, a terapia custou mais de R$ 100 mil, mas foi escolhida porque era a única forma de salvar a vida de Maria.





Os profissionais da unidade comemoraram o avanço no quadro e recepcionou as duas com balões de festa no leito clínico em que a mulher vai continuar a se recuperar do lado da filha, aproveitando cada minuto.





Balões e bolo de festa foram escolhidos para comemorar a alta de Maria e o mesversário do bebê (foto: Divulgação)





Ajude outra mãe na mesma situação





Uma campanha de arrecadação busca fazer outra mãe e filha se conhecerem. Lígia Teixeira Pinheiro, de 31 anos, foi internada com COVID-19 e teve que passar por um parto prematuro, no Rio de Janeiro. Quando estava se recuperando, Lígia sofreu uma parada cardíaca e entrou em coma. O plano de saúde dela não cobre os elevados custos da internação e do tratamento.