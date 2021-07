Brasil tem 13,9% da população com a imunização completa contra o coronavírus

Nas últimas 24 horas, 311.320 pessoas receberam a segunda dose da vacina (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG)

de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 8, a 81.914.149, o equivalente a 38,68% da população total. Nas últimas 24 horas, 1.049.464 pessoas receberam a primeira aplicação, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os quase 82 milhões de vacinados, 29,4 milhões de brasileiros já estão com a imunização completa, seja com vacinas de duas doses ou de aplicação única, o que representa 13,9% da população.





Nas últimas 24 horas, 311.320 pessoas receberam a segunda dose da vacina e outras 334.310 receberam umde aplicação única. Ao todo, o País administrou 1.695.094 doses nesta quinta-feira.Em termos proporcionais, São Paulo e o Rio Grande do Sul são os Estados que mais vacinaram a população até aqui: 45,53% e 45,14% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose, respectivamente. A porcentagem mais baixa é encontrada no Amapá, onde 24,44% receberam aEm números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (21,07 milhões), seguido porGerais (7,71 milhões) e Rio de Janeiro (6,2 milhões).

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia