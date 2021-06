Pesquisadores brasileiros criam teste capaz de detectar COVID em 5 segundos

Teste desenvolvido por pesquisadores de Maringá detectam presença do novo coronavírus em amostras de saliva em até 5 segundos (foto: UEM/Divulgação) COVID-19 em até cinco segundos. Inédita, a tecnologia se mostra especialmente útil para a testagem em massa da população. Um teste desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) promete detectar aem até cinco segundos. Inédita, a tecnologia se mostra especialmente útil para a testagem em massa da população.





De acordo com os cientistas, o diagnóstico se dá por meio da saliva do paciente, coletada por um dispositivo de plástico. Dentro dele, há um filtro capaz de medir a fotometria das moléculas da amostra. Ou seja: realizar o diagnóstico com base na análise da incidência da luz sobre o material. O aparelho é conectado a uma tela, que exibe o resultado em até cinco segundos.

O exame tem precisão estimada em 90%, com margem de erro de 2,5% para mais ou para menos. A acurácia se assemelha à da tecnologia RT-PCR, considerada 'padrão ouro' na deteção da COVID-19. O resultado é normalmente entregue pelos laboratórios dentro de 24 horas.



Atualmente, o teste mais ágil de detecção do vírus é o chamado teste rápido de antígeno, que fica pronto entre 10 e 15 minutos. A precisão deste método, no entanto, costuma deixar a desejar. O Ministério da Saúde calcula que a taxa de erros para resultados negativos seja próxima de 75%.





A UEM não divulgou qual o melhor momento para aplicação do se o novo teste. No caso do RT-PCR, por exemplo, a recomendação é de que a análise seja feita a partir do terceiro dia da manifestação sintomas ou do contato com infectados.





A novidade foi utilizada em 970 pessoas durante o mês de maio. Os estudiosos, agora, aguardam liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para disponibilizar a tecnologia no SUS.





Capaz de realizar mais de mil detecções por dia, o aparelho é indicado sobretudo para a testagem em locais públicos com grande fluxo de pessoas, além de festas e eventos.