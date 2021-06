De 'camisa apertada', Doria é vacinado e ironiza: ''Bolsonaro vai adorar''

Em publicação nas redes sociais, Dória exibe o seu cartão de vacina, com as duas doses da CoronaVac aplicadas

Segundo informações do jornal, Doria estava na fila da vacina no Centro de Saúde de Pinheiros quando não conseguiu arregaçar a manga. Ele estava acompanhado do secretário de Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, quando a vacina foi novamente aplicada pela enfermeira, a brasileira que recebeu a primeira dose da CoronaVac.