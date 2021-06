SP inclui grávidas e puérperas no plano de imunização a partir de segunda-feira

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4, que a partir da próxima segunda-feira, 7, será iniciada a imunização de gestantes e mulheres que deram a luz em até 45 dias na capital paulista, e nos municípios de São Bernardo do Campo e Campinas. Esta nova etapa do Plano Estadual de Imunização (PEI) deve começar em todo o Estado a partir de quinta-feira, 10.



Durante a coletiva, que ocorreu pouco após o governador tomar a segunda dose da vacina Coronavac contra a covid-19, Doria também confirmou ter convidado a médica infectologista Luana Araújo para integrar o centro de contingência contra covid-19 do Estado.



Segundo o governador, a infectologista fez um "brilhante" depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, e ele entrou em contato com a médica para dizer que ela seria "bem-vinda" para integrar a equipe de saúde do Estado. "Evidentemente que eu a deixei à vontade, para que ela não tivesse nenhum constrangimento com relação a esse convite, mas o convite foi feito sim, e depende dela agora aceitar ou não", afirmou.



Na última quarta-feira, 2, na CPI, Luana se colocou contra o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da covid-19, dizendo que a teoria era como "pular da borda da terra plana". A infectologista tinha sido convidada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para ocupar o cargo de secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, mas deixou a equipe dez dias depois de ser indicada, antes mesmo de sua nomeação se confirmar.



O governador também afirmou que irá verificar com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) como o Ministério da Saúde realizou a divisão de entrega de vacinas da Pfizer aos Estados, afirmando que se houve uma diminuição no lote dos imunizantes entregue a São Paulo de forma "discricionária", o governo irá "protestar judicialmente" sobre o caso.