Vídeo: equipe de saúde se arrisca para vacinar ribeirinhos no Amapá

Os profissionais costumam fazer a travessia do rio com a maré baixa, mas o risco aumentou em função de enchentes no município de Laranjal do Jari, no Amapá (foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma equipe de profissionais deda Famíliado Amapá teve que se arriscar paracontra aa populaçãodo município de Laranjal do Jari, no extremo Sul do estado.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a equipe tentando se equilibrar sobre uma estrutura de madeira improvisada. Os profissionais tiveram que enfrentar a correnteza do Rio Jari para chegar à comunidade, que tem 11 famílias.

Veja o vídeo:

Segundo informações do site G1, a equipe foi imunizar idosos e pessoas com comorbidade com a segunda dose da CoronaVac. Além das vacinas, eles levaram testes rápidos, outros imunizantes e medicações.



A comunidade recebeu ainda acompanhamento odontológico.

O secretário de Saúde de Laranjal, Marcel Menezes, explicou que a equipe costuma utilizar a estrutura para atravessar o igarapé com maré baixa, mas que a travessia se tornou mais arriscada com a cheia do Rio Jari, que atinge mais de 7,2 mil pessoas em todo o município.

Os profissionais também tiveram que encarar uma caminhada para chegar à comunidade.



O secretário disse que os problemas de logística se agravam com a falta de recursos. “Temos certa dificuldade em questão de combustível para usar canoas, lanchas, carros e motos. Cada município tem várias localidades e às vezes têm um custo muito alto. Mas graças a Deus temos o SUS e a Estratégia da Saúde da Família e, aos poucos, vamos conseguir sim superar todas essas dificuldades.”

Lugar isolado

Amapá. Uma equipe de saúde teve que se Em abril, uma cena parecida aconteceu em outra localidade do. Uma equipe de saúde teve que se equilibrar em um tronco de árvore para atravessar um riacho e levar o imunizante contra a COVID-19 à comunidade de Massaranduba, na Zona Rural de Santana.

Nas imagens, divulgadas pela Secretaria de Saúde do estado, aparecem uma enfermeira, uma técnica em enfermagem e dois moradores fazendo a travessia com o auxílio de uma corda.