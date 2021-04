Vídeo: equipe de saúde se equilibra em tronco levando vacina no Amapá

(foto: reprodução)

Uma cena tensa presenciada no Amapá, no domingo (4/4), liga o alerta sobre a dificuldade que profissionais de saúde têm enfrentado para levar apara os lugares mais isolados do Brasil. Uma equipe de saúde teve que se equilibrar em um tronco de árvore para atravessar um riacho para levar o imunizante contra a COVID-19 à comunidade de Massaranduba, na Zona Rural de Santana.