Leda Nagle retira vídeos sobre 'kit Covid' de seu canal no youtube

'O YouTube me 'pediu' para apagar as lives', disse Leda (foto: Anna Carolina Brandao/TV Brasil) jornalista e apresentadora Leda Nagle, de 70 anos, fez ‘uma limpa’ em seu canal no YouTube, onde estavam ao menos 60 vídeos que citavam medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a COVID-19. e apresentadoraNagle, de 70 anos, fez ‘uma limpa’ em seu canal no YouTube, onde estavam ao menos 60 vídeos que citavam medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a COVID-19.

Leda, que é seguida por muitos bolsonaristas, disse ainda que: "o YouTube me procurou e recomendou que eu seguisse as novas diretrizes da plataforma. Na verdade estou sendo muito injustiçada com estas reportagens e observações tentando me associar à CPI da Covid etc."

O canal de Leda Nagle no Youtube tem mais de 1 milhão de inscritos.