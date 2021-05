Jornalista morre de COVID sem saber de nascimento de neta e morte da filha

Márcia morreu após ter AVC e complicação nos rins enquanto estava entubada (foto: Reprodução/Facebook)

Duas semanas depois de perder a filha, Isabel, a jornalista e assessora de imprensa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), Maria Márcia Caetano Pereira, de 60 anos, morreu nesta sexta-feira (14/5), depois de complicações do coronavírus, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ela estava internada desde meados de abril, após piora em seu quadro.

A filha Isabel, de 30, estava grávida de 33 semanas e precisou passar por parto de emergência ao contrair a COVID-19. A bebê sobreviveu ao procedimento cirúrgico, mas sua mãe não resistiu depois de ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).





Márcia, por sua vez, não chegou a conhecer a neta. Ela precisou ser intubada e não soube da morte de Isabel e do nascimento da neta.





Em estado grave, a jornalista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e teve os rins comprometidos. A sua morte foi confirmada pelo Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS).

"É com enorme tristeza que informamos a morte de mais uma profissional por complicações da COVID-19. A jornalista cuiabana Marcia Caetano, 60 anos, faleceu na noite desta quinta-feira (13). Nesse momento difícil, nós do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) oferecemos os nossos sentimentos a todos os familiares, colegas e amigos", diz a nota de pesar do Sindjor-MS.

O sepultamento de Márcia será neste sábado (15/5), em Campo Grande. Ela deixa os filhos Iara Carolina e Gabriel Henrique.