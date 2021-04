Com tornozeleira, réu em operação da Justiça é baleado durante assalto

(foto: Arquivo Pessoal) latrocínio (roubo seguido de morte) em Samambaia, nesta terça-feira (27/4). Ramon foi alvo da operação Falso Negativo, que apontou irregularidades na compra de testes para detecção da COVID-19 e, por isso, utiliza tornozeleira eletrônica, como determinado pela Justiça. O ex-assessor especial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) Ramon Santana Lopes Azevedo levou um tiro durante uma tentativa de(roubo seguido de morte) em Samambaia, nesta terça-feira (27/4). Ramon foi alvo da operação Falso Negativo, que apontou irregularidades na compra de testes para detecção da COVID-19 e, por isso, utilizaeletrônica, como determinado pela Justiça.









Ao perceber a movimentação, Ramon teria saído de dentro da casa e reagido ao assalto. Um dos criminosos atirou contra ele e fugiu do local. A bala atingiu o quadril e ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Procurado pelo Correio, o advogado de Ramon, Celivaldo Eloi, afirmou que ele passa bem e já está em casa.





Até a última atualização dessa reportagem, ninguém havia sido preso. De acordo com o delegado à frente do caso, Fernando Celso da Silva, as investigações estão em andamento.





Falso Negativo



A operação Falso Negativo foi deflagrada em julho de 2020 para a apuração de fraudes nos contratos de compra de testes rápidos para o disgnóstico de COVID-19. As investigações apontaram que, além de terem sido adquiridos com preços inflacionados em pelo menos 150%, os testes eram de baixa qualidade.