COVID: Conselho de Medicina de SP veta videochamadas entre doente e família

Pacientes cominternados em leitos deouem São Paulo estãode se comunicar com parentes por. É a determinação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), que vale para infectados que estejam intubados, sedados ou em coma no estado. Em parecer, o conselho justifica a medida, dizendo que, em circunstâncias como essas, o paciente não tem como expressar seu consentimento para realizar as chamadas e interagir com as pessoas próximas.O Cremesp observa regras de 2016 do Conselho Federal de Medicina e da entidade regional que vetam chamadas, filmagens ou conversas de vídeo entre pessoas hospitalizadas em UTIs e salas de emergência, sem considerar, no entanto, que a pandemia altera esse contexto, já que parentes estão naturalmente impedidos, pelas próprias características da doença, de ter acesso a hospitais e contato com os acometidos pelo coronavírus.O parecer assinado pelo relator-conselheiro do Cremesp, Mario Jorge Tsuchiya, foi emitido e homologado em 11 de março e a decisão suscita polêmica. Representantes de entidades médicas argumentam que afastar doentes e seus familiares pode até mesmo interferir negativamente no processo de recuperação.Em nota, o conselho divulga que "considera saudável a discussão suscitada pelas sociedades médicas sobre o tema e reforça a importância da interação tanto de pacientes com seus familiares e amigos, como também médicos e familiares de seus pacientes, além de médicos e pacientes", mas "reitera que o sigilo médico e a privacidade dos pacientes é imperativo nesse contexto (...). O parecer mencionado tem como principal objetivo preservar o sigilo e a dignidade dos pacientes, ao mesmo tempo em que não veda a incorporação de novas tecnologias, como no caso das chamadas por vídeo, por exemplo. Contudo, o uso da tecnologia deve ser sempre racional e prudente, evitando violar o sigilo".A reportagem doprocurou o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG), para comentar sobre o assunto, e assim o conselho respondeu: "Informamos que o Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) não se manifesta sobre pareceres de outros regionais, devido à autonomia dos conselhos. Essa competência é do Conselho Federal de Medicina (CFM)", consta na nota.

