Em visita a Fiocruz, Pazuello e Queiroga vão receber 1º lote de vacinas

Pazuello e Queiroga estão reunidos desde o início da manhã desta terça-feira (16/03) na sede do Ministério da Saúde, em Brasília (foto: Redes Sociais/Reprodução Ministério da Saúde/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciar a troca de comando do Ministério da Saúde, o atual ministro, Eduardo Pazuello, e o futuro chefe da pasta, Marcelo Queiroga, cumprem agenda juntos.



Os dois vão participar da entrega do primeiro lote de vacinas da AstraZeneca envasadas no Brasil.



Pazuello e Queiroga estão reunidos desde o início da manhã desta terça-feira (16/3) na sede do Ministério da Saúde, em Brasília. Lá, os dois participam de reuniões para acelerar a transição de comando.





Uma das primeiras visitas de Queiroga na pasta foi a do ministro da Educação, Milton Ribeiro. O pastor pediu ao futuro ministro que priorize a vacinação de professores, para que as aulas voltem a ser pauta no país.

De acordo com o Ministério da Saúde, Pazuello e Queiroga podem fazer um pronunciamento no fim da tarde de hoje.

Entenda

Depois da recusa da cardiologista Ludhmila Hajjar, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou, nessa segunda-feira à noite, no Palácio da Alvorada, o nome do também cardiologista Marcelo Queiroga para assumir o Ministério da Saúde no lugar do general Eduardo Pazuello.





Nascido em João Pessoa, Queiroga, que é amigo da família Bolsonaro, já foi indicado para a presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Atualmente, ele preside a Sociedade Brasileira de Infectologia e também defende o isolamento social.



Queiroga foi recebido por Bolsonaro no Palácio da Alvorada e assume no momento mais crítico da pandemia no país.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.057 mortes e 36.239 casos. No total, já são 279.286 óbitos e 11.519.609 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Já se recuperaram 10.111.954 de pacientes e estão em acompanhamento 1.128.369, segundo o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass).